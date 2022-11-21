Dolar haftaya nasıl başladı? 0:00 / 0:00

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Doların yönünü Fed'e yönelik beklentiler belirlemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla piyasalarda yüzde 80.4 ihtimalle Fed'in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanıyor.

Aralık toplantısına yönelik beklentiler az çok şekillense de 2023'te bankanın ne yönde karar alacağına dair bir görüş birliği oluşmuş değil. Dolayısıyla gelen açıklamalar ve veriler zaman zaman döviz piyasalarında dalgalanmalara yol açabiliyor.

Geçen haftayı 18.62 liradan kapatan dolar yeni haftaya 18.61 liradan başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi geçen hafta 16.4'e gerilerken yeni haftaya 107 seviyesinin üzerinde başladı.Euro/dolar da yüzde 0.4'lük düşüşle 1.03'ün altına geriledi.