Dolarda son durum

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Dün Merkez Bankası (TCMB) 150 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 9'a çekti. Karar metninde faiz indirim döngüsünün sona erdiği belirtildi.

Beklentilere paralel gelen bu karar kurda önemli harekete yol açmadı. Dolar önce 18.63'ün üzerini gördü, ancak daha sonra yeniden 18.62 liranın altına geriledi.

Dolar yeni güne de 18.61 liradan başladı.

MOODY'S AÇIKLAMASI GELEBİLİR

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Ancak kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye yönelik bir değerlendirme yayımlayabilir. Moody's önceden belirlenen tarihlerde herhangi bir rapor açıklamayabiliyor. Ancak açıklarsa piyasa kapanışının ardından akşam saatlerinde not açıklamasını yapıyor.

YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYENİN 6 KADEME ALTINDA

Son olarak ağustos ayında Moody's, Türkiye’nin kredi notunu "B2"den "B3"e düşürmüş, not görünümünü ise 'durağan' olarak açıklamıştı. Moody's değerlendirmesinde B3 notu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında bulunuyor.