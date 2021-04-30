Dolarda son durum

Dolar kuru TCMb Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sonrası anlamlı bir tepki vermezken dolar kuru 8.15 - 8.25 bandındaki hareketini sürdürüyor.
Kavcıoğlu dünkü sunumunda yıl sonu enflasyon tahminlerini 2.8 puan yükselttiklerini duyurarak beklenen TÜFE'yi yüzde 12.2 olarak açıkladı.
Kavcıoğlu sununumda sıkılaşmayı sürdüreceklerini ve kredi büyümelerinin önem arz ettiğini belirterek TCMB'nin politika faizini beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde makul bir seviyede tutulacağını yineledi
30 Nisan sabahı dolar kuru 8.22 seviyesinden güne başlıyor. Euro/TL ise 9.98'de. Gram altın 467 TL'den el değiştiriyor.
Piyasalarda bugün içeride turizm ve dış ticaret verileri, dışarıda ise büyüme rakamları izlenecek.
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