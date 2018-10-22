Dolar/TL yeni haftaya 5.64 seviyelerinde başladı. TL geçtiğimiz hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmış ve 5.52’ye kadar gerilemişti. TL, küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle bugün negatif ayrışıyor.



TL SON BİRKAÇ HAFTADIR POZİTİF AYRIŞMIŞTI



Dolar/TL’de rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı.

HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ TCMB'NİN FAİZ KARARI

Bu hafta piyasanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı olacak. TCMB'nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve

bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

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