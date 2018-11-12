Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5.47 seviyesinden güne başladı. Yurtiçi piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 10:00'da açıklanacak Eylül 2018 Ödemeler Dengesi verilerini takip edecek.

Dolar/TL geçen hafta 5.30 ile test ettiği üç ayın en düşük seviyelerinden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği algısıyla birlikte yönünü yukarı çevirmişti. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde değer kayıpları gözlenmişti.

FED'İN KARARI DOLARI GÜÇLENDİRDİ

FED perşembe günü açıkladığı para politikası kararıyla politika faizini yüzde 2-2.25 aralığında tuttu, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirtti. Faiz kararını değiştirmeyen Fed, kademeli faiz artırımları işaretlerini verdi. Karar sürpriz içermese de dolar diğer para birimlerine karşı güç kazandı. FED bu yıl üç kez faiz artırdı. Bankanın Aralık ayında tekrar artırım yapması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ 5.54'Ü TEST ETTİ

FED'in kararının ardından Dolar/TL Cuma günü en yüksek 5.5422'yi test etti. ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak izleniyor. Türkiye özelinde ise ABD-Türkiye ilişkilerindeki iyileşme izleniyor.

YATIRIMCILARIN DİKKATİ PARA POLİTİKALARINDA

Küresel döviz piyasalarında, yatırımcıların dikkati ABD'nin ve faiz oranlarının aşırı düşük kaldığı Japonya gibi diğer büyük

ekonomilerin para politikaları arasındaki farklılıklara kaymış durumda. Fed kararı sonrası önümüzdeki dönemde ABD ile diğer büyük ekonomilerin faiz farkının daha da açılacak olması fiyatlamalara da yansımaya devam edecek. Analistler aynı zamanda Fed'in gelecek yıl da daha fazla faiz artırımı yapmasını da bekliyor.

KUR SON 3 AYDA 7.24'TEN 5.30'A KADAR GERİLEDİ

TCMB'nin TL faizini yüzde 24'e yükseltmesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde iyimser seyir, İran yaptırımlarından muafiyet ve

atılan adımların da desteğiyle kur son üç ayda 7.24'ten 5.3025'e kadar geriledi. En düşük seviye bu hafta test edildi.

TL'deki yüzde 35 değer kazancı ardından ise kur 5.30'lu seviyelerden 5.50'ye doğru kademeli yükseldi. Bankacılar kurdaki

yükselişte kâr realizasyonunun da etkili olduğunu belirttiler.



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