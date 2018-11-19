ABD ile yaşanan krizin aşılmasından sonra düşüş trendine giren Dolar/TL yeni haftaya uluslararası piyasada 5.3436 liradan başladı. Geçen hafta 5.50 seviyesinin hemen altında yatay seyreden Dolar /TL haftanın cuma günü 5.3456 TL'ye kadar gerilemişti. Kur Perşembe akşamı FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin gelen haberlerle sert gerilemiş yüzde 2'yi aşan düşüşle 5.33'lere kadar çekilmişti.



PETROL ETKİSİ

Kurdaki düşüşte ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında müzakerelerin tekrar başlaması, Türkiye'nin pozitif ayrışmasında ise 80 doların üzerinden 65 dolarlık seviyelere gerileyen petrol fiyatları belirleyici oldu. Petrol fiyatlarının düşmesi enerji ithalatçısı Türkiye ekonomisi için olumlu etkiye sahip.





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