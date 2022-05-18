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Dolar küresel olarak güçlenmeye devam ederken dün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'a çevrilmişti. The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.

Bu açıklamalar öncesi 15.84 lira civarında seyreden dolar, gece saatlerinde 15.90 lirayı aştı.

Dolar yeni güne de 15.92 liradan başladı. Sabah saatlerinde hızlı bir düşüşle 15.80 liranın altını gördü ancak daha sonra yeniden bu seviyenin üzerine tırmandı.

Powell'ın açıklamaları öncesinde de dolar hali hazırda yükselişteydi. Dolar/TL hafta başında 15.50 seviyesindeydi.