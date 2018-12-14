Dolar/TL güne yüzde 0.28 artışla 5.3548 seviyesinden başladı. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında 5.35'ten 5.30'a kadar gerileyen kur bu seviyede kalıcı olmamış yeniden 5.35'li seviyelere çıkmıştı. Gözler bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kararında olacak. Fitch bugün gece yarısından sonra Türkiye ile ilgili kararını açıklayacak. Beklenti Türkiye'nin kredi notunun 'BB', görünümünün ise 'Negatif' olarak korunması yönünde.

FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası (PPK) toplantısında faizi yüzde 24'te tuttu. Bankadan yapılan açıklamada ihtiyaç halinde ilave sıkılaştırma yapılacağına vurgu yapıldı. "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruş sürecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün birkaç gün içinde Fırat’ın doğusuna harekat başlatılacağını açıklamasının ardından jeopolitik risklere ilişkin endişelerle dolar/TL 5.40 seviyesine yükselmişti.



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