Dolarda yeni zirve

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Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar/TL 18.4120 ile tarihi zirvesini yeniledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aşırı agresif şahin para politikasına devam edeceği beklentisi dolar endeksi 20 yıl sonra tekrar 112 seviyesini üzerini gördü.

Dolar/TL 18.4120 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Dün Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı.

Dolar geçen yıl 21 Aralık'ta sığ piyasada 18.41 lirayı görmüştü. Ardından ertesi gün gelen Kur Korumalı Mevduat açıklamasıyla düşüşe geçti ve 2021'i 13.36 liradan kapattı.

EURO/DOLAR 0.98’İN ALTINA GERİLEDİ

Dolar endeksi 112.071 ile Mayıs 2002'den beri gördüğü en yüksek seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi 0.9736 ile 20 yılın en düşük seviyesini gördü.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekerken, karara metninde küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde finansal koşulların destekleyici olmasının önemine işaret edildi.