Doların gözü ABD enflasyonunda 0:00 / 0:00

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Fed'in 2 Kasım'da 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine artık neredeyse kesin gözüyle bakılırken, sonraki toplantılara yönelik beklentiler için ABD'deki ekonomik veriler dikkatle takip ediliyor.

Dün ABD'de eylül ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) eylülde aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 8.5 artarak beklentileri aştı. Piyasa beklentisi aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 8.4 olması yönündeydi.

Bu verinin ardından bugün gözler eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilecek. ÜFE'de beklentilerin üzerinde bir artış yaşanması Fed'in 'şahin' duruşunu devam ettireceğine yönelik öngörüleri desteklerken, TÜFE'deki yıllık artışın yüzde 8.1 gelmesi bekleniyor. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 8.3 olarak açıklanmıştı.

ABD verisi beklenirken dolar güne 18.57 liradan başladı.

TUTANAKLARDA ARTIRIMLARA DEVAM MESAJI

Bu arada dün Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3.00-3.25 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini gösterdi.

Enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiği ve uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde bulunduğunun gözlemlendiği belirtilen tutanaklarda, son dönemdeki enflasyon verilerinin genel olarak beklentilerin üzerinde geldiği ve buna bağlı olarak enflasyonun tahmin edilenden daha yavaş düştüğü kaydedildi.