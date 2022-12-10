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Doların tarihinde bir ilk!

ABD'nin para birimi doların tarihinde bir ilk yaşandı. 1 ve 5 doların üzerinde Hazine Bakanı Janet Yellen'in imzası yer aldı. Böylece, banknotlarda ilk kez bir kadın Hazine Bakanı'nın imzası yer almış oldu

Doların tarihinde bir ilk!
AA

ABD Hazine Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Darphanesi Hazine Bakanı Janet Yellen ve Mali İşler Başkanı Lynn Malerba'nın imzasını taşıyan ilk dolarları basmaya başladı" denildi.

İlgili paylaşımda, banknotların ABD para biriminde ilk kez bir kadın Hazine Bakanı'nın imzasını taşıdığına vurgu yapıldı.

Yeni para basımı ile ilgili dün Teksas'taki darphanede düzenlenen törende konuşan Yellen, "Para birimi, her gün kullandığımız ve dokunduğumuz bir şeydir. Doğru yapıldığında, bize kim olduğumuzu, neye değer verdiğimizi ve neyin mümkün olduğunu söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

Yellen ve Malerba'nın imzasını taşıyan 1 ve 5 dolarlık yeni paraların, önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği kaydedildi.

Daha önce ilk kadın Merkez Bankası başkanı olarak görev yapan Yellen, Joe Biden hükümetinde Hazine Bakanlığının başına getirilen ilk kadın olarak da tarihe geçmişti.

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