İstanbul'da dolarla kiralar düşüyor

Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2018 İkinci Çeyrek Ofis, Perakende ve Sanayi ve Lojistik” başlıklı rapor, cadde mağazaları ve ofis kiralarındaki son durumla ilgili önemli bilgileri ortaya koyuyor.

Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre cadde mağazaları ve ofis kiraları kura bağlı olarak yüzde 22'ye varan oranlarda gerilemişti. İkinci çeyrek rapor sonuçlarına göre, gerileme aynı eğilimde sürüyor.

İstanbul'da yılın ikinci çeyreğinde Haziran sonuçlarına göre, 2017’nin aynı dönemine oranla, metrekare bazında ofis kiralar Levent'te yüzde 22 düşüşle 32 dolara, Esentepe-Gayrettepe bölgesinde yüzde 16 düşüşle 21 dolara, Maslakta ise yüzde 17.9 düşüşle 23 dolara geriledi. Söz konusu rakam İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir’de sabitken, Ankara'da yüzde 11.8 azalarak 15 dolara düştü.

Rapora göre, kiralama faaliyetlerinin sınırlı kalmasına neden olan iki temel etken başkanlık seçimleri ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar oldu. Kiracı lehine koşulların en azından yılın ikinci yarısına kadar aynı şekilde kalacağı öngörülürken, geciktirilen talebin önümüzdeki çeyreklerde hızlanması bekleniyor.

Bununla birlikte, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı 2018 Mart ayında %9,9 oranına gerilemiş fakat Haziran ayında kaydedilen %15,39 enflasyon oranı ve kurdaki dalgalanmaların ofis yatırımları ve kiralama faaliyetleri üstünde doğrudan etkisi oldu.

EN BÜYÜK KİRALAMALAR

İstanbul'da ilk çeyrekte toplam nitelikli ofis arzı 5.79 milyon metrekare iken, ikinci çeyrekte rakam 5.99 milyon metrekareye ulaştı. İkinci çeyrekte 198 bin m2 yeni ofis alanının pazara girmesiyle rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,74 artmış olsa da bir önceki çeyreğe göre yüzde 25.89 düştü.

İkinci çeyrekte metrekare bazında en büyük işlemi 12 bin metrekarelik ofis ile Vadistanbul’da TAV gerçekleştirdi. Önemli kiralamalar ise Multinet (2 bin metrekare Süzer Plaza), Kowork (1.600 metrekare Flora Ofis) ve GFK (1500 metrekare, Nef 09) olarak gerçekleşti. Genel olarak, boş ofis alanı ikinci çeyrekte yüzde 23.2 oranında geriledi.

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