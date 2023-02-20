Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Dolar/TL 18,87 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL haftaya yatay başlamasının ardından, 18,8680 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL 18,87 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8680 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,8234 ve en yüksek 18,8874 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8617'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 20,1770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirde 103,9'da bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0700 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler sonrası artan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceği endişelerinin, yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Yurt içinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yurt Dışı ÜFE yıllık yüzde 50,98 arttı
İŞ-YAŞAM Yurt Dışı ÜFE yıllık yüzde 50,98 arttı
Tüketici güveni şubatta yükseldi
İŞ-YAŞAM Tüketici güveni depremden önce yükseldi
Deprem bölgesinde MTV ödemeleri erteleme kapsamında
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesinde MTV ödemeleri erteleme kapsamında
Ağır hasarlı binalar nasıl tahliye edilecek?
İŞ-YAŞAM Ağır hasarlı binalar nasıl tahliye edilecek?
Baykar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 22 daireyle katıldı
İŞ-YAŞAM Baykar 22 daire ile katıldı
830.783 binada hasar tespit çalışması yapıldı
İŞ-YAŞAM 830.783 binada hasar tespit çalışması yapıldı
Deprem bölgesinden 256.754 kişiyi tahliye etti
İŞ-YAŞAM 256.754 kişiyi tahliye etti
SPK'dan portföy yönetim şirketlerinin güçlendirilmesine yönelik tebliğ değişikliği
İŞ-YAŞAM SPK'dan tebliğ değişikliği
İstanbul'un ihracatı yılın ilk ayında 7,5 milyar doları aştı
İŞ-YAŞAM İstanbul'un ihracatı ocakta 7,5 milyar doları aştı
ABD'de ithalat fiyat endeksi azaldı, ihracat fiyat endeksi arttı
İŞ-YAŞAM ABD'de ithalat fiyat endeksi azaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.