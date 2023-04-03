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Dolar/TL, 19,20 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,2040 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,20 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,2040 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,1780'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,14 üzerinde 19,1980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 20,8020'den, sterlin/TL de 23,6720'den satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,36 artışla günü 102,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 102,7'de bulunuyor. Euro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine yönelik endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güçlendiğine işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın, gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 2,29 arttı, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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