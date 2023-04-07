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Dolar/TL, 19,26 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 19,2600 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,26 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,2558'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 19,2600'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın hemen altında 21,020'den, sterlin/TL ise 0,2 azalışla 23,9560'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 101,5 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0920'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla varlık fiyatlarında yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Tahvil piyasalarında, güvenli liman arayışındaki yatırımcılarla alış ağırlıklı seyrin 6. güne taşındığını belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandığını hatırlattı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde de etkili olduğunu vurgulayarak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 55 ihtimalle faiz artışlarını sonlandıracağı öngörüsünün öne çıktığını kaydetti.

Son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çeken analistler, piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdamın martta 230 bin civarında artması yönünde olduğunu bildirdi.

Analistler, ABD'de ve Avrupa'da bugün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını hatırlatarak, açıklanacak verilerin etkilerinin pazartesi günü görülebileceğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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