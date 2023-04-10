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Dolar/TL, 19,28 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,2780 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,28 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 19,2522'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,2780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın hemen altında 21,0250'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 23,9330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 102,1 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0910'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu belirtti.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörülmeye başlandığını aktaran analistler, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu. Türkiye'de işsizlik de şubatta yüzde 10'a yükseldi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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