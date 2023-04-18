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Dolar/TL, 19,40 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,4000 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 19,40 seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,3911'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de primle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4000'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 21,2820'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 24,1200'den satılıyor.

Dün yüzde 0,5 yükselen dolar endeksi, yeni günde yüzde 0,4 azalışla 101,8 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,0970'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Richmond Fed başkanı Thomas Barkin dünkü açıklamalarında, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.

Söz konusu gelişmeler Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselteceğine dair beklentileri desteklemeye devam ederken, para piyasalarında söz konusu ihtimal yüzde 87 ile fiyatlanıyor.

Temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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