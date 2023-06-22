AA

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 23,5737'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,1 gerileyerek 23,5520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışının hemen altında 25,8920'de bulunurken, sterlin/TL önceki kapanışına paralel 30,0960'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,04 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0990 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresi'nde dün sunum yapan Fed Başkanı Powell'ın "faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağı" sinyalini verdiğini aktaran analistler, parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını ifade ettiğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağını belirterek, sene sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin tahvil piyasalarında da oynaklığı arttırdığını aktaran analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt dışında, BoE'nin faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.