Dolar/TL, 23,67 seviyesinde

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Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 23,6197'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 23,6740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 25,8740'ta bulunurken, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 30,3590'dan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamalarının ardından yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi günü yüzde 0,2 artışla 102,3 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,4 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0930 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in para politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 74 ihtimalle 25 baz puan artıracağının tahmin edildiğini aktaran analistler, Powell'ın çarşamba günü yapacağı açıklamaların piyasa beklentilerini etkileyebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de tatil nedeniyle piyasaların kapalı ve veri takviminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.