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Dolar/TL, 26,08 seviyesinden işlem görüyor 

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,0750 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, 26,08 seviyesinden işlem görüyor 
AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 25,9484'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 26,0750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 artışla 28,4420'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 33,1290'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi de yatay bir seyirde 1,0910 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle varlık fiyatlamalarının zorlaştığını söyledi.

ABD'de tersine dönen getiri eğrisinin son yıllardaki en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini aktaran analistler, ülkenin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın da 147 baz puanla Şubat 1980'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, iki varlık arasındaki getiri farkının resesyon indikatörü olarak ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından oldukça yakından takip edildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü anımsatan analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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