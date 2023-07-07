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        Dolar/TL, 26,11 seviyesinden işlem görüyor 

        Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,1090 seviyesinden işlem görüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 11:27
        Dolar/TL, 26,11 seviyesinde
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        Dolar/TL, dün yatay seyirle 26,0843'ten kapandı.

        Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,3740'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 33,2500'dan satılıyor.

        Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 103,1 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0870 seviyesinde.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

        ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin alınan karışık sinyallerin ardından bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini bildirdi.

        Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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