Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Dolar/TL, 26,99 seviyesinden işlem görüyor  - İş-Yaşam Haberleri

        Dolar/TL, 26,99 seviyesinden işlem görüyor 

        Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,9860 seviyesinden işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolar/TL, 26,99 seviyesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün düşüş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, dün önceki kapanışın hemen altında 26,9610'dan günü tamamladı.

        Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9860'tan işlem görüyor.

        Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 29,4620'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,3370'ten satılıyor.

        Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 102,8 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0920 seviyesinde seyrediyor.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor.

        Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        İngiliz bakan: Sığınmacı gemisi ölüm tuzağı değil
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        Sıcak havalarda tüketilen tavuklarda salmonella riski!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        YAŞ öncesi Anıtkabir'de tören
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı