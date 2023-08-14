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        Haberler İş-Yaşam Dolar/TL, 27,05 seviyesinden işlem görüyor  - İş-Yaşam Haberleri

        Dolar/TL, 27,05 seviyesinden işlem görüyor 

        Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 27,0520 seviyelerinden işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 10:38
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        Dolar/TL, 27,05 seviyesinde
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        Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 26,8681'den tamamladı.

        Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 27,0520'den işlem görüyor.

        Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,6140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,3200'den satılıyor.

        Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 103 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0940'tan işlem görüyor.

        Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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        Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

        Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği endişesini yansıttığını belirterek, bu durumun risk algısını beslediğini ve talebini artırdığını dile getirdi.

        Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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