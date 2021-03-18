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Dolar/TL, 7,51 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,51 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 7,51 seviyelerinden işlem görüyor
AA

Dün en düşük 7,4847 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,5037'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,5110'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 8,9770'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 10,4920'den satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantıda, makro projeksiyonlar ve enflasyona ilişkin yönlendirmeleriyle gerileyen dolar endeksinin bugün yeniden yükseldiğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 1,74 ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü söyledi.

Özellikle tahvil faizlerindeki yükselişin küresel dolar talebini artırdığını belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor. TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17'de sabit bırakmıştı.

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