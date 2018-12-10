Dolar/TL Türkiye'de 3.çeyrek büyüme verilerinin beklendiği haftanın ilk işlem gününe 5.3094 TL seviyesinden başladı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. Büyümenin Ağustos ayında Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı, dövizdeki oynaklık, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 2'ye gerilemesi bekleniyor. Yılın tamamı içinse yüzde 2.8 büyüme öngörülüyor.





ENFLASYON ODAKLI PARA POLİTİKASI SÖYLEMİ OLUMLU ALGILANDI

Önceki hafta 5.13 seviyelerini test eden dolar/TL geçen hafta küresel riskten kaçış eğilimi ve para politikasına yönelik endişelerle sert yükselmiş 5.45'i görmüştü. Kur geçen hafta başında başından beri görülen negatif ayrışma salı gününden itibaren yerini pozitif ayrışmaya bırakmıştı. Merkez Bankası’nın erken bir faiz indirimine doğru ilerlediği endişesiyle başlayan ve küresel satış baskısıyla da hızlanan yükseliş eğilimi Merkez Bankası’nın “enflasyon odaklı para politikası” söylemlerinin olumlu algılanması ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği açıklamaları ile sona ermişti.

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