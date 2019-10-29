29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalarında işlem yapılmazken; uluslararası piyasalardaki işlemlerde Dolar/TL 5.7350 seviyelerinde hareket ediyor.
YILIN SON ENFLASYON RAPORU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 31 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. TCMB'nin İstanbul
Şubesi'nde yapılacak toplantı saat 10:30'da gerçekleşecek, raporu TCMB Başkanı Murat Uysal sunacak.
2020 yılına ilişkin açıklanması beklenen iç borçlanma stratejisi de iç piyasanın takip edeceği önemli gelişmeler arasında.
FED BEKLENİYOR
Küresel piyasalarda ise dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrildi. Fed'in faiz kararı yarın akşam açıklanacak. Piyasalar Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmesini bekliyor. Fed'in para politikasını bundan sonra daha fazla gevşetmeyeceğinin sinyalini vereceği öngörülüyor.
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