Dolar/TL'de son durum

AA / HABERTURK.COM

Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.

Dolar endeksi 114.7 ile 20 yılın yeni zirvesini test ederken, Avrupa ülkeleri ekonomilerine duyulan güvenin azalması ile Euro/dolar paritesi 0.9540 ile Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sterlin/dolar paritesi 1.0640 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde kalmaya devam etti, dolar/yen paritesi de doğrudan döviz müdahalesine karşın 144.7 ile 24 yılın zirvesindeki hareketini sürdürdü. Euro, sterlin ve yendeki tarihi zayıflamaya bu sabah Çin yuanı da katıldı ve dolar/yuan paritesi 7.20 kritik eşiğini aşarak 7.2297 ile Ocak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar/TL dün sığ piyasada anlık olarak 18.7373 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından bugün bankalararası piyasada 18.4820'den açıldı.

Dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0.3 artışla 18.4910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0.2 azalışla 17.6680'den, sterlin/TL yüzde 0.4 değer kaybıyla 19.7260'tan satılıyor.

Resesyon korkularının güçlenmesi ile tahvil piyasasında da çalkantı devam etti ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ü test etti. 10 yıllık tahvil faizi İngiltere'de yüzde 4,53'le Eylül 2008'den, Almanya'da yüzde 2.26'yla Aralık 2011'den, İtalya'da yüzde 4.76'yla Haziran 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.