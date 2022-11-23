Dolar/TL'de yatay seyir

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Küresel piyasalarda Fed'in nereye kadar faiz artıracağına yönelik belirsizlikler belirleyici olmaya devam ediyor. Dolar güne 18.61 liradan başladı. Euro/dolar paritesi 1.03'nin üzerindeki seyrine devam ederken Euro/TL de güne 19.19'dan başladı.

Fed'in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken 2023'te nasıl bir politika izleyeceğine dair bir görüş birliği oluşmuş değil.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.