Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklaması beklenen yeni ekonomi modeli öncesinde dolar ve euro bir kez daha tarihin en yüksek düzeyini gördü. Dolar, 5.74 TL; euro da 6.63 ile rekor kırdı.
10.08.2018 - 09:37 | Güncelleme:
Türk lirası, dolar karşısında güne yüzde 2'den fazla değer kaybıyla başladı.
Dolar/TL paritesi, sabahın ilk saatlerinde 5.74 ile tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı. Parite, 5.70'in üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.
Böylece Türk lirasının yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 50'ye ulaştı.
Böylece 2018, henüz tamamlanmamış olmasına karşın liranın dalgalı kur rejimine geçilmesinden bu yana yıllık bazda en kötü performans gösterdiği yıl oldu.
Euro da benzer şekilde tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Sabah saatlerinde 6.63 ile rekor kıran euro da 6.55 TL'nin üzerinde işlem görüyor.
İşlemciler, piyasada hacmin çok yüksek olmadığını ve bu nedenle de en ufak işlemlerin bile büyük dalgalanmalara neden olduğunu söylüyor.
Türk lirasının hızlı değer kaybında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahil olduğuna ve Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığına yönelik kaygılar etkili olmayı sürdürüyor.
Yeni ekonomi modeli açıklaması bekleniyor
Piyasanın izlediği bir diğer gelişme de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklaması beklenen yeni ekonomi modeli olacak.
Piyasa oyuncuları, bu modelin mevcut ekonomik sıkıntıları aşmak için yeterli olup olmayacağının ve Erdoğan'ın bazı zorlu adımların hayata geçirilmesine sıcak bakıp bakmadığının yakından takip edildiğini söylüyor.
Erdoğan, dün Rize'de yaptığı konuşmada, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Hiç endişelenmeyin. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz'' dedi.
Lira üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bir diğer gelişme de ABD'nin iki bakana yaptırım uygulama kararının ardından Washington'a giden heyetin uzlaşma sağlayamadan geri dönmüş olması.
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Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor/dolartl-kuru-yeni-ekonomi-modeli-oncesi-rekor-kirdi-570-in-uzerinde-seyrediyor-20965722096572
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