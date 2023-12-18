Doldur boşalt kurşunu canından etti Şırnak'ta A.T.'nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikof bir kişinin canına mal oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde A.T.'nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikoftan çıkan kurşunun isabet ettiği Umut Unat (22), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Silopi ilçesi Cevizliköyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre doldur - boşalt yapmak isteyen A.T.´nin elindeki kalaşnikof tüfeği ateş aldı.

KARNINA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan kurşun, bu sırada odun toplayan Umut Urat´ın karın bölgesine isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Urat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. A.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.