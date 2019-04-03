Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi.

DHA'nın haberine göre Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı sürüyor.