İSKİ'den önemli açıklama! İstanbul'da ibre değişti! 0:00 / 0:00

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İstanbul'daki barajların doluluk oranını İSKİ açıkladı. 24 Eylül (bugün) itibariyle kent genelindeki barajların doluluk oranının yüzde 52.47 olduğu bildirildi.

En son 30 Nisan'da yüzde 80.82'ye ulaşan barajların doluluk oranı beş aydır düşüş gösteriyordu.

YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE DEĞİŞTİ

Son üç gündür kentin kuzeyine ve doğusuna inen sağanakla birlikte barajlarda % 0.09'luk (binde 9) bir artış oldu.

Uzmanlar kent genelinde beklenen eylül yağışlarıyla birlikte bu oranın daha da yükselebileceğini belirtti.