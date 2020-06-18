Dolu ile sağanak etkili oldu - ARDAHAN

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı.Bazı sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ve branda ile örttü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR