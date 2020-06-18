Dolu ile sağanak etkili oldu - ARDAHAN

AA

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Kars'ta da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığındı.Bazı sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini battaniye ve branda ile örttü.