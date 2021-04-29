Olumlu fakat dikkat edilmesi gereken etkiler barındıran 26 Nisan - 2 Mayıs haftalık burç yorumlarına baktığımızda, yeni güne enerjik uyanabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise 27 Nisan'da gerçekleşen Akrep Dolunay'ı oluyor. Dolunay zamanı, aileden, çevreden, yakınlardan güzel destekler almak mümkün. Fakat Dolunay birtakım isteklerde kısıtlanma olabileceğine de işaret ediyor. Kısıtlanma ise isyankar bir enerji doğuruyor. Dolunay, hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki ekonomik durumu biraz zorlaştıracak gibi gözüküyor. Peki yeni haftada 12 burcu neler bekliyor? 26 Nisan - 2 Mayıs haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…