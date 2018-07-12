Dolunay Soysert'den Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çiftinin oğluna sürpriz kutlama

Oyuncu çift Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin oğulları Ali, geçtiğimiz hafta 1 yaşına bastı. Çiftin yakın dostları Dolunay Soysert, minik Ali'nin yeni yaşını dünyanın bir ucundan kutladı. Bülent Şakrak, o kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Soysert'e teşekkür etti