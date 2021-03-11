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DOLUYOR! Son dakika: 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ

İstanbul dün akşam saatleri itibariyle yeniden yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Yeni yılın ilk günlerinde barajlarda gözlemlenen endişe verici tablo ise her geçen gün dağılıyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı ne? İşte, İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı 11 Mart tablosu...

DOLUYOR! Son dakika: 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ

İstanbul dün akşam saatleriyle birlikte yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Yağışların başlamasıyla birlikte hemen her gün olduğu gibi bugün de İstanbul baraj doluluk oranları Google'da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne durumda? Merak edenler için İSKİ tarafından yayınlanan 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları tablosunu haberimizde derledik. İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE 60'I GEÇTİ

Bilindiği üzere yılbaşında baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altına inmiş yaz ayları için İstanbul'da alarm zilleri çalmaya başlamıştı.

Ancak Ocak ayının son günleri ve Şubat ayı içerisindeki kar yağışlarıyla birlikte İstanbul baraj doluluk oranları başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürdü.

11 Mart günü İSKİ tarafından kaydedilen verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 60,71 oranında bulunuyor. İşte güncel baraj tablosu...

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