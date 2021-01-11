Doluyor! 8 günlük su geldi... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'da 2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.

Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düştü. Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişti. 2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağmurlar yüzleri güldürdü. Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmurlu hava 2 gün boyunca aralıksız olarak devam etti. 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağmur İstanbul’a yaklaşık 8 günlük su kazandırdı. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21.13 seviyesine kadar çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı. İstanbul'da perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 11, 2021

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ilk kar müjdesini verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki Cuma günü -1 derece kadar düşeceği ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin edildi.

Mevsim koşullarının değişmesi sonucu İstanbul’da son yıllara etkili kar yağışı gerçekleşmiyor. Beklenen kar yağışının ve yağmurların olmaması sonucu İstanbul’da barajlarda su seviyesi de son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. Hafta sonu düşen yağmurlar ise bir nebze de olsa İstanbullulara susuzluk tehlikesi karşısında nefes aldırdı. Öte yandan İstanbulluların beklediği müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki Cuma günü -1 derece kadar düşeceği ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin edildi.

Öte yandan aynı haritada sıcaklık değerleri bugün 18 dereceye kadar çıkarak Ocak ayı sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor.

İstanbul’da önümüzdeki 5 gün için beklenilen hava tahmin raporu şöyle açıklandı:

Bugün parçalı bulutlu en yüksek 18 en düşük 7 derece

Salı yağmurlu en yüksek 15 en düşük 9 derece

Çarşamba yağmurlu en yüksek 8 en düşük 6 derece

Perşembe yağmurlu en yüksek 6 en düşük 4 derece

Cuma karla karışık yağmurlu en yüksek 7 derece en düşük -1 derece".