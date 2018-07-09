2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Rusya'yı penaltılar sonucunda eleyen Hırvatistan'da sular durulmuyor! Maçın uzatma dakikalarında bir, seri penaltı atışlarında da bir gol kaydeden Domagoj Vida, antrneör Ongjen Vukojevic ile maç sonunda bir video çekmiş ve bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Vida, videoda "Şanlı Ukrayna" anlamına gelen "Glory to Ukraine" derken Vukojevic, "Bu galibiyet Dinamo Kiev ve Ukrayna içindi" diyordu. Rusya, FIFA'ya videoyu şikayet etmiş ve FIFA soruşturma başlatmıştı. FIFA, Vida'ya uyarı verildiğini açıklarken Vukojevic'in görevine Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından son verildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada antrenörün, Rusya'da daha fazla Hırvatistan adına akredite edilmeyeceği belirtilirken Rusya halkından özür dilendi.

Geçen yıl Dinamo Kiev'den ayrılarak Hırvatistan Milli Takım'da görev yapmaya başlayan Vukojevic, Vida'yla 5 yıl boyunca Ukrayna kulübünde görev yapmıştı.

2018 Dünya Kupası'nda daha önce İsviçre Milli Takımı oyuncuları Xherdan Shaqiri ve Granit Xahaka, 7 bin 600'er Euro para cezasına çarptırılmıştı.