AA

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Ukrayna ve Rusya'nın meyve ve sebze üreticisi için önemli bir pazar olduğunu belirterek, savaşın bu bölgeye gerçekleştirilen ihracatı da etkilediğini söyledi.

Savaş nedeniyle özellikle örtü altı ürün fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu aktaran Tavşan, "Fiyatlarda aşağı yukarı yüzde 20-30 düşüş var. Örtü altı ürünlerde, domates, salatalık ve biber fiyatında düşme var. Normalde bu aylar örtü altı ürünlerin fiyatının yüksek olduğu dönemdir. " dedi.

Tavşan, narenciye sezonunun sonuna gelinmesi nedeniyle bu alandaki riskin daha düşük olacağını belirterek, "Bu ülkelere bu sezonda domates ve biber çeşitleri ağırlıklı gidiyor. Halde domates ve biberlerin kilogram fiyatı 10 liraya düştü. Bu ürünlerin üretim bölgesindeki fiyatları daha da düşük." ifadesini kullandı.

Yüksel Tavşan, geçen hafta hava sıcaklıklarında yaşanan artış nedeniyle de fiyatların düşüş trendine girdiğine işaret ederek, "Sıcak havalar üretimi artırmıştı. Savaş dalgası üzerine gelince yüzde 20-30'luk yeni bir düşüş oldu. Bu hafta havalar yeniden soğudu, üretici ürününü toplamadan bekletebilir bir süre. Böylece arzı kısmış olur." diye konuştu.

"HAFTAYA FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ DAHA BELİRGİN OLUR"

Rusya'nın bazı ürünlerdeki engellemeleri nedeniyle bu ülkeye çoğu ürünün Ukrayna ve Belarus üzerinden gittiğini bildiren Tavşan, "Savaş durumunun meyve ve sebze üreticisine ciddi etkisi olur. Şimdi iki pazar birden durunca bu da fiyatlara ciddi tesir eder. Havaların ısınması halinde de örtü altı ürünlerde bir anda ürün bolluğu yaşanır. İki etken bir araya gelince fiyatlar ciddi anlamda düşer. Bu da üretici için hiç iyi olmaz. Üretici zarar etmemeli, üreticiyi hayatta tutmalıyız. Örtü altı üretimin zaten maliyeti yüksek. Bu durumda önlem alınması gerekebilir. Üretici mart-nisan aylarında para kazanmalı ki mayıstan itibaren fiyatlar zaten düşüyor. Tüketicinin alım gücü yanında, üreticiyi de düşünmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tavşan, Ukrayna-Rusya pazarına gidemeyecek ürünler için bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Uçak krizinde de benzerini yaşadık. Bu ürünler için alternatif pazarlar yaratmalıyız. Tek bir pazara bağlı kalmamamız lazım. Şu an yolda olan tırlar var, onlar da dönüşe geçecek. Haftaya fiyatlardaki düşüş daha da belirgin olur. Bu ürünler elde tutulabilecek ürünler değil, bir an önce satılması lazım." dedi.

"TARLA ÜRÜNLERİ GELDİĞİNDE FİYATLAR DAHA DA DÜŞER"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Rusya ve Ukrayna'ya yaş meyve ve sebze götürmek için yola çıkan tırların çoğunun geri döndüğünü belirterek, "Şu an bölgede sıkıntı var. Bazı tırlar henüz bölgede bekliyor. Birçok tır geri döndü." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'ya domates, sivri biber ve patlıcan başta olmak üzere birçok ürün ihraç edildiğinin altını çizen Demirtaş, "Domates, patlıcan, sivri biber ve hıyar gibi ürünlerin iç pazarda satışa sunulmasıyla bu ürünlerin fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 düşüş oldu. Sağlık açısından bu ürünlerin tüketilmesinde bir sorun bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, son dönemlerde girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatların aşırı yükseldiğine işaret ederek, mayıs-haziran gibi tarlalardan ürün alınmaya başladığında fiyatların daha da düşeceğini sözlerine ekledi.

"SAVAŞ BAŞLADIKTAN SONRA SEVKİYAT YÜZDE 80 AZALDI"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu da Rusya ve Ukrayna'ya yaş meyve sebze ihracatı için deniz ve kara yolu sevkiyatının neredeyse kapandığını belirterek, "Rusya Ukrayna savaşı başladıktan sonra sevkiyatlar yüzde 80 azaldı. Ukrayna'ya hiç sevkiyat yapılamıyor. Rusya için ise Polonya ve Gürcistan güzergahları var ama sevkiyatçılar bunları pek tercih etmek istemiyor." dedi.