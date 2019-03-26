Bilim insanları, mutfakların vazgeçilmezi domatesin kesinlikle buzdolabında muhafaza edilmemesi gerektiğini açıkladı. Peki, neden?
Isısı 12 derecenin altına inen domatesin tadında bozulma oluyor.
Bilim insanları domatesin 12 derecenin altında tutulduğunda soğuk atmosferin sebzenin nispeten taze kalmasını sağladığını ama tadının tamamen değiştiğini belirtti.
ABD'deki Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar ise, büyük marketlerde satılan gösterişli domateslerin neden tatsız olduğu konusuna şöyle açıklık getiriyor...
Domatesler dolaplardan muhafaza ediliyor ve ardından birkaç gün oda sıcaklığında bırakılıyor.
Ayrıca domateslerin olgunlaşması için yeterli sürenin beklenmediğini ve erkenden toplanıp, büyümesi için gaz kullanıldığına dikkat çektiler.
DOMATESİN BİLMEDİĞİNİZ FAYDALARI
* Cilt sağlığı
Domatesler yüksek su içeriğiyle cildinizi nemlendirir ve sağlıklı ve parlak tutar.
* Vitamin ve besin kaynağı
Sağlığın korunması için gerekli olan, porsiyon başına gerekli günlük vitamin alımının yaklaşık yüzde 20'sini sağlar. Domatesin ayrıca, insan vücudunun uygun şekilde çalışması için gerekli olan tüm pozitif besleyicilere sahip olduğu bilinmektedir.
* Kalp sağlığı için önemli
Potasyum içeriği açısından zengin olan domates, nabzı kontrol etmek için yararlı olan yaklaşık 237 mg potasyuma sahiptir bu da ve kalp hastalıklarını ve felçlerini önlemede yararlıdır.
* Yüksek tansiyon
Domates, güçlü bir mineral ve besin maddesi olarak vücudumuzun yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolden korunmasına da yardımcı olur.
* Anti-kanser özellik
Domatesin antioksidan içeriği, akciğer, kolon ve meme kanserinde kansere eğilimli olabilecek pek çok istenmeyen reaksiyonun önlenmesine de yardımcıdır.
Antioksidanlar, vücuttaki kanserojen reaksiyonları önleyerek, serbest radikallerin vücutta daha fazla ilerlemesini engelleyerek kanser tedavisinde yararlar sağlar.
* Hücre onarımı ve kas yapımı
Domates, hücre onarımı ve kas yapımı için gerekli olan zengin bir protein kaynağıdır.
* Görmeyi geliştirir
Domatesler ve tohumları yüksek miktarda A vitamini içerir. A vitamini sıklıkla mükemmel görme ile ilişkilendirilmiştir ve bu vitaminin eksikliği gece körlüğüne neden olur. Domates tohumları görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur.
* Yaşlanma belirtilerini önler
Domates ve ürünleri cildin oksijeni emmesini sağlayarak yaşlanma belirtilerini önler. Cildin daha az çabayla daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan muhteşem bir doğal cilt bakımı sağlar.
* Domatesin saça faydaları
Şampuan ve saç kremi gibi birçok saç bakım ürününün, içeriğinde domates ekstresi bulunur. Bunun nedeni, domatesin sağlıklı saçlar için mükemmel uyarıcılar olan A, B, C ve E gibi önemli besinleri içermesidir.
* Stresle mücadele eder
Domates özü, ciltte gözle görülür stres belirtileriyle mücadele etmek için sıklıkla lüks vücut masaj yağlarında kullanılır.
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