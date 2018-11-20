Pek çok hastalığın nedeni olarak gösterilen beslenme bozuklukları, erkeklerde kısırlığa yol açıyor. Araştırmalara göre yağdan zengin ve tek tip beslenmek erkeklerde çocuk sahibi olma şansını ciddi oranda düşürüyor. Güçlü bir antioksidan olan domates ve nar ise sperm hareketlerini artırarak kısırlığa savaş açıyor.
“Sadece kadının değil çocuk sahibi olmak için erkeğin de beslenmesine özen göstermesi gerekiyor” diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yard. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere şu önerilerde bulundu:
"Çocuk sahibi olmaya karar veren çiftlerde gebelik öncesi hazırlık sürecini en yoğun yaşayan taraf kadındır. Hızlı ve sağlıklı hamilelik için genellikle kadınlar beslenmesinden uyku düzenine kadar günlük hayatını düzene sokar. Erkekler ise çoğunlukla beslenme alışkanlıklarını sürdürmeye devam ederler.
Ancak çok beklemeden çocuk sahibi olmak için erkeklerin de en az kadınlar kadar beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Araştırmalar, düzensiz beslenen erkeklerde kısırlık riskinin fazla olduğunu göstermiştir. Çok yağlı beslenmek, erkeklerde beyaz yağ dokusunu çoğaltarak kısırlık riskini artırıyor."
BEYAZ YAĞ DOKUSU ARTTIKÇA RİSK DE ARTAR
Beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır. Beyaz yağ dokusundan salınan Apelin-13 peptid hormonunun vücutta fazla bulunması, yani çok yağlı beslenmeye bağlı erkeklerde abdominal (karın çevresi) yağlanmanın fazla olması, bu peptid hormonun fazla salgılanmasına ve bu hormonun yüksekliği de Testosteron, FSH ve LH gibi üreme hormonlarının belirgin oranda azalmasına neden olduğu ve bu durumun da kısırlığa yol açabildiği yapılan son araştırmalarda tespit edilmiştir.
Beyaz yağ dokusu çoğunlukla vücudun iç organları çevresinde birikir ve yiyeceklerle çok miktarda yağ alınması ile bu doku artar. Bu durum sperm hareketlerini yavaşlatarak kısırlığa davetiye çıkarır. Bu nedenle kadınlar gibi erkekler de gebelik öncesi sağlıklı beslenme konusuna özen göstermeliler, aşırı yağlı yiyecek tüketmekten kaçınmalılardır.
KISIRLIĞA KARŞI NAR SUYU, DOMATES
Sperm hareketlerini hızlandıran besinleri tüketmek kısırlık riskini azaltıyor. Bu besinlerden bazıları nar ve domatestir. Çok güçlü bir antioksidan içeren domateste bulunan likopen pigmenti, çocuk sahibi olma şansını da artırıyor.
12 hafta boyunca günde 30 mg likopen içeren domates suyu (yaklaşık 320 gr domates suyu ) içen erkeklerin sperm hareketlerinin arttığı, seminal plazmada beyaz kan hücrelerinin oranının düştüğü, böylece sperm hareket yavaşlığına bağlı erkek kısırlığını diğer antioksidanlara oranla daha fazla düzelttiği son yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.
DOMATESİ PİŞİREREK TÜKETİN
Likopenden yüksek meyve ve sebzeler arasında ilk sırayı domates, karpuz, pembe greyfurt, pembe guavave kuşburnu almaktadır. Domatesin pişirilmesi içeriğindeki likopen oranını artırır.
Likopen suda çözünmediği ve bitkisel liflere bağlı olduğu için domatesin yemek için hazırlanması (parçalanması, yağ ile karıştırılması, pişirilmesi) likopenin vücut tarafından kullanılabilirliğini artırır. Likopen yağda çözündüğü için yağ onun sindirim sistemi tarafından emilmesini büyük ölçüde artırır.
BALIK SPERM SAYISINI ARTIRIR
Bunların dışında nar ve nar suyu yüksek oranda antioksidan içermesi nedeniyle sperm sayısı ve sperm hareketliliğini artırır. Ayrıca sığır ve dana karaciğeri tüketmekle günlük A vitamini, B12 vitamini, folik asit, selenyum ve çinko gereksinimi karşılanmakta böylece sperm kalitesi ve hareketliliği artmaktadır.
Sperm sayısını ve hareketliliğini artıran diğer bazı besin maddeleri; portakal, greyfurt, baklagiller, balık (somon vb.), kabuklu deniz ürünleri, ceviz, fındık, badem, fıstık, ananas, yumurta olarak sayılabilir.
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