Domatese kırmızı rengi veren bir pigment olan likopenin, genel sperm kalitesi, boyut ve şeklinde iyileştirme yaptığı tespit edildi.

Mirror'da yer alan habere göre; bilim insanları, domateste bulunan bir bileşiğin, erkeklerde üreme sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olabileceğini duyurdu. Sheffield Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; domatese kırmızı rengi veren likopen içerikli bir beslenme takviyesinin, sperm kalitesini artırdığı gösterildi.

Araştırmacılar, gelecekte kısırlık tedavilerine olan ihtiyacın azaltılabileceği açıklamasında bulundu. Ancak uzmanlar, yalnızca sağlıklı katılımcılarda likopenin üremeyi artırdığını ve sperm kalitesini artırdığını belirtti.