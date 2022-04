Domenec Torrent: “Dengeli bir maçtı, fırsatları kullanamadık”

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Torrent, “Sahada neler olmuş, oyunlar neler, bunları izledim şimdi. Gayet dengeli bir maç oldu. Onlar biraz daha yapışık oynadılar ve biraz daha etkili oldular. İki kez kontradan geldiler. Birisi goldü, diğeri kornerden çıkmışlardı. İkinci yarıda da bir kez geldiler ve gol attılar. Biz geriden oyun çıkışını gayet güzel yaptık ve karakterimizi gösterdik. Karşılaşma ilk başlarda biraz daha bizim yarı sahamızda geçti. İkinci yarıda daha fazla baskı yapıp topa sahip olduk. 2-3 fırsat da yakaladık ikinci yarıda. Bir tanesi de Gomis’in pozisyonuydu. İkinci yarı Fenerbahçe ilk gelişinde golü buldu. 2 taraf için de dengeli bir maç oldu. Bir tarafın üstün olduğu bir karşılaşma değildi bence. Normalde olandan farklı bir şey oluyor. Bu sene Galatasaray’ın durumu normal değil. Trabzonspor maçında da başımıza gelmişti ve maç 5 dakika içinde elimizden kaçmıştı. Takım olarak iyi bir yıl geçirmediğiniz zaman bu olabiliyor. 3 kez pozisyon bulan bir takım size 2 gol atabiliyor. Aynı seviyede pozisyon bulup gol atamayabilirsiniz, bugün bize de bu oldu. Gerçekten sonuç dışında düşünecek olursak, iki takım da dengeli ve birbirine benzer seviyedeydi" açıklamalarını yaptı.

"PROJE BİR SONRAKİ MAÇI KAZANMAKTAN İBARET"

Gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından kendisiyle ilgili durumu da açıklayan Torrent, “Hiçbir kaygım yok bu konuda. Sadece bugünün sonucuyla ilgili sinirliyim. Çünkü kulübümüz ve taraftarımız için önemli bir maçtı. Fakat şunu aklımızda canlandırmamız gerekiyor ki, ben gelmeden önce de, ben geldikten sonra da bu sezon zor bir sezondu. Örnek olarak başkanın değişikliğini de gösterebiliriz. Bir sonraki başkanın kim olacağı benim için önemli değil. Kalan 6 maçı kazanmak için çalışacağım tabii ki. Belki önümüzdeki süreçte hoşumuza giden ve gitmeyen şeyler olabilir. Bizim stilimiz belli. Farklı özelliklere sahip oyunculara ihtiyacımız olacağı da belli. Genel olarak projeyle ilgili bir durum bu. Benim burada genel olarak gördüğüm, bir sonraki maçı kazanmanın ötesinde bir proje olmuyor. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Benim ve ekibimin işi olabilecek maksimum sayıda maçı kazanmak. Kaygılanmıyorum dememin sebebi de, bana kalmış bir durum yok, benim işim belli. Eğer burada 3 maç kazandığınızda herkes memnun oluyorsa ama 1 maç kaybedince kimse memnun olmayıp değişikliğe gidiyorsa, bu projeyle ilgili bir durum, söylenecek bir şey yok. Yakın zamanda yaptığım bir röportajda söylediğim gibi, çok büyük hocalar yıllar boyunca zamana ihtiyaç duydular ve bir şeyler kazanamadılar ilk başlarda. Ama onlara inanıldığı için yola devam ettiler. Projeye inanç yoksa, bununla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Proje bir sonraki maçı kazanmaksa, biz de bir sonrakini ve ondan sonrakini kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KARAGÜMRÜK MAÇINDAKİ GİBİ OYNAMAK İSTEDİK"

Feghouli ve Mustafa Muhammed gibi önemli isimlerin sakatlıklarının olduğunu söyleyen Torrent, "Karagümrük’e karşı kazandığımız maçtaki gibi oynadık. Oyuncular da aynıydı. Omar ve Ömer değişikliği oldu sadece. Ben ekibimle birlikte, oynayacak olan takımı itinayla seçiyorum. Bunun sebebi de her antrenmanda oyuncuların formlarını net şekilde görüyorum. Kadroya dahil olmayan ya da oynamamış olan oyuncularla benim şahsi herhangi bir problemim yok. Tabii ki her maç kaybedildiği zaman neden bu oynamadı diye bir soru geliyor. Herhangi bir isim vermiyorum, her bir oyuncu ellerinden geleni yapıyorlar. Kadrodaki bütün oyuncular oynama fırsatı yakaladılar. Belki de burada oynamamış, başka zaman oynamış bir oyuncu için de ‘Niye iyi oynamadı’ diye bir soru gelmiştir. Biz Florya’da gün ve gün gördüklerimiz doğrultusunda ve maçı nasıl oynamak istediğimizle ilgili kararlar alıyoruz. Karagümrük’e karşı oynadığımızın benzerini oynamak istedik. Aradaki fark, o maçta 15. dakikada 2-0 öndeydik. Çok efektiftik o maçta" dedi.

Son olarak Türkiye’de her şeyin günlük olduğunun altını çizen Torrent, “Evde oynadığımızda, maçı kazandığımızda her şeyi çok doğru yapmışız gibi görünüyor. Gomis ve Babel yaklaşık 36 yaşında iki isim ama ikisinin de bugün oyunu iyiydi. 60. dakikada kimi kiminle değiştirirdiniz? Kaybettiğimiz için söylüyorum bunu. Kaybettik, geç mi oldu değişiklikler, geç oldu. Değişiklikleri yaptıktan sonra iyi oynadık diye bir şey yok. Burada kazandın ya da kaybettin muhabbeti oluyor. Kazandıysak ben haklıyım, kaybettiysek soruyu soranlar haklı. 4-3 kazandığımız maçta yaptığımız değişikliklerden dolayı kazandınız demişlerdi ama öyle değildi. Hoca mükemmel değişiklikler yaptı denildi ama öyle değildi. Bu kadar basit değil. Barcelona’ya karşı, Karagümrük’e karşı iyiydi de, neden bugün iyi değil gibi sorular geldi. Karagümrük maçında değişiklikler yardımcı oldu mu? 2-0 kazandık ama kimse sormadı. Ama kazandığımız için tartışma kapandı. Maçtan önce de sonra da derinlemesine bir analiz yapıyorum. Yarın tekrar bir konuşma yapacağız ve orada da neleri daha iyi yapabilirdik diye konuşacağız. Çünkü biz canlı şekilde analizimizi yapıyoruz. Ama size karşı mücadele veriyorlar ve hiç gol atamıyorsunuz, onlar atıyor. Daha efektif oldukları için kazanıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.