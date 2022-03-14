Nef Stadı'nda siyah-beyazlı takımı ağırlayan sarı-kırmızılılarda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında İspanya'nın Barcelona takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalınan müsabakanın ilk 11'ine göre radikal bir değişikliğe gidilmedi.

Domenec Torrent, derbiye takımını Inaki Pena, Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıkardı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Ryan Babel, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Semih Kaya ve Sacha Boey görev bekledi.

İspanyol teknik adam Torrent, Barcelona'ya karşı ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Boey'u yedeğe çekti. Torrent, bu futbolcuların yerine Emre Kılınç ile UEFA listesinde olmadığı için Barcelona mücadelesinde oynayamayan Elabdellaoui'yi görevlendirdi.

ALTI FUTBOLCU KADRODA YOK

Domenec Torrent, 6 futbolcuya Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer vermedi.

İspanyol teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan ve İsmail Çipe'yi kadroya dahil etmedi.