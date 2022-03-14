Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Domenec Torrent'ten derbide iki değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, son yapılan Barcelona müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. İspanyol çalıştırıcı Domenec 6 futbolcuya ise kadroda yer vermedi.

Domenec Torrent'ten derbide iki değişiklik

Nef Stadı'nda siyah-beyazlı takımı ağırlayan sarı-kırmızılılarda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında İspanya'nın Barcelona takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalınan müsabakanın ilk 11'ine göre radikal bir değişikliğe gidilmedi.

Domenec Torrent, derbiye takımını Inaki Pena, Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıkardı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Ryan Babel, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Semih Kaya ve Sacha Boey görev bekledi.

İspanyol teknik adam Torrent, Barcelona'ya karşı ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Boey'u yedeğe çekti. Torrent, bu futbolcuların yerine Emre Kılınç ile UEFA listesinde olmadığı için Barcelona mücadelesinde oynayamayan Elabdellaoui'yi görevlendirdi.

ALTI FUTBOLCU KADRODA YOK

Domenec Torrent, 6 futbolcuya Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer vermedi.

İspanyol teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan ve İsmail Çipe'yi kadroya dahil etmedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN! GS BJK maçı ilk 11'ler ve kadrolar!
FUTBOL İlk düdük geldi!
Süper Lig Maçları hangi kanalda? SON DAKİKA: TRT ve Saran imzaladı! Yayın ihalesi ne oldu, kim aldı ve Süper Lig maçları nerede yayınlanacak? - Günün Spor Haberleri
FUTBOL Yayın ihalesinde flaş gelişme
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları! "Bir salın çocuğu oynasın..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL "Bir salın çocuğu oynasın"
Lyon, Ersin Destanoğlu için geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL Ersin için geliyorlar!
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Nef Stadı'nda son durum!
FUTBOL Derbi öncesi Nef Stadı'nda son durum!
Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS BJK maçı şifresiz nasıl izlenir ve bugün mü?
FUTBOL İşte derbinin 11'leri
Başakşehir: 0 - Antalyaspor: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Antalya, Başakşehir'i devirdi!
Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde
FUTBOL Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde
Ronaldo: Futbol tarihinin en golcü ismi
FUTBOL Futbol tarihinin en golcü ismi!
Fenerbahçe, yükselişe geçti
FUTBOL Fenerbahçe, yükselişe geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.