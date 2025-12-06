Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco'dan 6 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco'dan 6 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son maça göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domenico Tedesco'dan 6 değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarı-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran ilk 11 ile çıktı.

        Yedeklerde Tarık Çetin, Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski yer aldı.

        Teknik direktör Tedesco, ligin 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En Nesyri'yi yedeğe çekerken Jayden Oosterwolde ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.

        İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran'ı ilk 11'de görevlendirdi.

        REKLAM

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

        Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

        SZYMANSKI MAÇ KADROSUNDA

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.

        Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 3 karşılaşmada forma giyemedi.

        Domenico Tedesco, sakatlığını atlatan Szymanski'yi kadroya dahil etti.

        YİĞİT EFE LİGDE İLK KEZ

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi.

        Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıktı.

        Bu sezon ligde ilk sürelerini ilk 11 başlayarak bu karşılaşmada alan Yiğit Efe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyunda dahil olmuştu.

        REKLAM

        NURİ ŞAHİN'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

        RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

        Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosundaki oyunculardan kart cezalısı Davie Selke ile Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut da kadroda yer almadı.

        37 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında bu 3 oyuncunun yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner'i, stoperde Ousseynou Ba'yı ve ileri uçta Nuno da Costa'yı ilk 11'de tercih etti.

        Başakşehir, Fenerbahçe karşısında sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Umut Güneş, Oliver Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Nuno Da Costa 11'iyle sahaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim