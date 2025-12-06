Domenico Tedesco'dan 6 değişiklik!

Sarı-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran ilk 11 ile çıktı.

Yedeklerde Tarık Çetin, Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski yer aldı.

Teknik direktör Tedesco, ligin 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En Nesyri'yi yedeğe çekerken Jayden Oosterwolde ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.

İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran'ı ilk 11'de görevlendirdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

SZYMANSKI MAÇ KADROSUNDA Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Başakşehir maçının kadrosuna alındı. Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 3 karşılaşmada forma giyemedi. Domenico Tedesco, sakatlığını atlatan Szymanski'yi kadroya dahil etti. YİĞİT EFE LİGDE İLK KEZ Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi. Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıktı. Bu sezon ligde ilk sürelerini ilk 11 başlayarak bu karşılaşmada alan Yiğit Efe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyunda dahil olmuştu. NURİ ŞAHİN'DEN 3 DEĞİŞİKLİK RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosundaki oyunculardan kart cezalısı Davie Selke ile Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut da kadroda yer almadı. 37 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında bu 3 oyuncunun yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner'i, stoperde Ousseynou Ba'yı ve ileri uçta Nuno da Costa'yı ilk 11'de tercih etti.