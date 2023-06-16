2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi sekizinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grubunda oynadığı ilk 7 maçta 5 galibiyet 2 yenilgi alan millilerimiz, son maçında ise Polonya'ya 3-0 mağlup olarak 2. yenilgisini almıştı. Peki, Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?