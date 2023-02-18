Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yaraları sarmak ve depremzedelere yardımda bulunmak için spor dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor. Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına Hırvatistan Milli Takım kalecisi Dominik Livakovic de katıldı.