Dominik Livakovic: Türkiye'de futbol bir numaralı konu

Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic, ülke basınından Jutarnji Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Gelen sorulara yanıt veren Livakovic, şunları söyledi:

"OLAĞANÜSTÜ BİR TAKIMIZ" "Hepimiz bu sezonun şampiyonluk sezonu olmasını umuyoruz. Harika bir teknik direktörümüz var. Olağanüstü bir takımımız, ciddi oyuncularımız var. Beklentiler her zamankinden daha yüksek."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUTLUYUZ" "Şampiyonluk için umutluyuz, nasıl bir kutlama olacağını tahmin edebilirsiniz, kulübün milyonlarca taraftarı var." REKLAM

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BİR NUMARALI KONU" "Türkiye'de büyük bir rekabet var. Her kulübün çok fazla taraftarı var. Maçlarda nasıl göründüğünü tarif etmek bile zor. Türkiye'de futbol bir numaralı konu. Nereye giderseniz gidin, futbol hakkında konuşursunuz. Disiplin zirvede..."

"ÜST DÜZEY BİR ANTRENÖR" "Her şey detaylı bir şekilde düzenlenmiş ve bu kadar başarılı olması tesadüf değil. Jose Mourinho'yla eğitimler harika. Hangi anda ne söyleyeceğini çok iyi biliyor, her şeye dikkat ediyor. O gerçekten üst düzey bir antrenör. Olması gerektiği gibi."

"BU SEZON BAMBAŞKA" Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı.