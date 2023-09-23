Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat´a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pusat´ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.