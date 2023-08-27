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        Haberler Gündem 3. Sayfa Domuz avında öldü, 2 arkadaşı gözaltında

        Domuz avında yüzünden vuruldu, 2 arkadaşı gözaltına alındı

        Eskişehir'de 3 arkadaşın sarp arazideki domuz avı feci bitti. Arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunlu yüzünden vurulan Bülent Kaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaya'nın ava birlikte gittiği 2 arkadaşı gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:54 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:54
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        Domuz avında öldü, 2 arkadaşı gözaltında
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        Eskişehir'de domuz avında vurulan Bülent Kaya, hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, Sivrihisar ilçesi Sarıkavak Mahallesi Devlet Ormanı mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre Ahmet I., Bülent Kaya ve İsmail D., dün saat 06.30 sıralarında avlanmak amacıyla araziye gitti.

        Sarp arazide üçgen hat şeklinde konumlanan kişiler, domuzların tepe zirvesinden aşağıya doğru sürü halinde indiğini gördü. Bülent Kaya ve İsmail D., 7.62 mm çapında yivli av tüfeğiyle domuzlara ateş etti.

        Bülent Kaya
        Bülent Kaya

        İsmail D.'nin av tüfeğinden çıkan mermiyle Bülent Kaya vuruldu. Şahıslar kendilerinde bulunan telsizle Bülent Kaya'dan haber alamadıklarını fark etti. Daha sonra arkadaşları Bülent Kaya'nın yanağından vurulduğunu gördü. Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'ne (JASAT) bilgi verilip, ekiplerce olay yeri incelemesi yapıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ahmet I. ile İsmail D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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